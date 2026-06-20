Şanlıurfa’da başlayan halı saha kavgası üç ile daha yayıldı

Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan ve Ankara, Diyarbakır ile Elazığ'a da sıçrayan kavgada ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 11 kişinin tedavisi sürüyor. Olay, önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda ve Ankara’da karşılaştı. Her 3 ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır’da hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.