Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Şanlıurfa’da başlayan halı saha kavgası üç ile daha yayıldı

        Şanlıurfa’da başlayan halı saha kavgası üç ile daha yayıldı

        Şanlıurfa'da halı sahada iki aile arasında başlayan kavga, Ankara, Diyarbakır ve Elazığ'a sıçradı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olaylarda ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişinin tedavisi sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Halı saha kavgası 3 ile yayıldı

        Şanlıurfa'da iki aile arasında halı sahada top oynarken çıkan ve Ankara, Diyarbakır ile Elazığ'a da sıçrayan kavgada ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı 11 kişinin tedavisi sürüyor. Olay, önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki aile dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ'da hipodromlarda ve Ankara’da karşılaştı. Her 3 ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa'da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.

        Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Diyarbakır’da hastaneye kaldırılan yaralılardan Bayram ve Ahmet Çizik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

         İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaal'ın kaçırıldığı iddia edilen aracın sokaktan hızla dönüş anları yer aldı. (İHA)

        #Şanlıurfa
        #halı saha kavgası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Trump: İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istedim
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili