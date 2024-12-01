Şanlıurfaspor: 0 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Malaly Dembele ve Eduart Rroca'nın golleriyle kazanan Keçiörengücü, puanını 21'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60'ta Malaly Dembele ve 63. dakikada Eduart Rroca attı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 21'e yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Amed SK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.