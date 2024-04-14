Şanlıurfaspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. İki Takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Şanlıurfaspor puanını 34'e, Bandırmaspor ise 46'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi ekibin golünü 52. dakikada penaltıdan Marco Paixao, Bandırmaspor'un golünü ise 37'de Cebio Soukou attı.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 34'e, Bandırmaspor ise 46'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor ise evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.