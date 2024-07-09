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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Reinkort ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Reinkort ile anlaştı

        1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Sten Reinkort'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:07
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        Şanlıurfaspor'a Estonyalı forvet!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Estonyalı forvet Sten Reinkort'u renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İrlanda'nın Bohemian takımından Estonya A Milli takımında da oynayan Forvet Sten Reinkort ile sözleşme imzaladı." denildi.

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