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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:09
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

        Stat: 11 Nisan Stadı

        Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Adem Eren Kabak (Dk. 68 Cumali Bişi), İshak Çakmak, Paixao (Dk. 84 Harris), Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 68 Barış Ekincier), Semih Karadeniz (Dk. 73 Tolga Ünlü) , Ümit Kurt, Begiç (Dk. 84 Landel) Barış Gök

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Hasan Kılıç (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Simon (Dk. 18 Samed Onur), Del Valle (Dk. 66 Roshi), Dimitrov, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk)

        Gol: 4 Dening, Dk. 17 Paixao, (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kart: Dk. 85 Alperen Uysal (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

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