Şans Topu 11 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 11 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

11 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI 2020: 02 - 06 - 14 - 22 - 34 + 04

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: UŞAK / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 933.375,25 TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.516,55 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 232 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 519,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.791 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.201 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 80.640 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.471 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,55 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 197.816 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 4 MART 2020: 03 - 12 - 25 - 28 - 32 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / PENDİK