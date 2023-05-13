Çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

Sapanca'da yolun karşısına geçmek isteyen otomobilin çarptığı yaşlı kadın inşaat alanına düşünce, kendisine yardım etmek için otomobilinden inen sürücü de inşaat alanına düşerek yaralandı. Bu sırada yardım için çevrede duran otomobile de başka bir araç çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

ABONE OL
DHA

  • Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen otomobilin çarptığı yaşlı kadın inşaat alanına savruldu. Yardım etmek için otomobilinden inen sürücü de inşaat alanına düşerek yaralanırken, bu sırada yardım etmek için bölgede duran otomobile de başka bir araç çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
  • Sapanca'da çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

    Kaza, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Alaattin Aydın (21) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Balcı´ya (73) çarptı.

     

     
  • Sapanca'da çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

    Hızla gelen otomobilin çarptığı yaşlı kadın yolun kenarında bulunan yaklaşık üç metre derinliğindeki bir inşaatın temel kısmına savruldu. Aracından çıkarak yaşlı kadına yardım etmek isteyen sürücü Alaattin Aydın da inşaat alanına inmek isterken düşerek yaralandı.

     

     
  • Sapanca'da çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

    Kaza sonrası yardım etmek için duran İrfan Deveci (22) yönetimindeki otomobile de arkadan gelen İsmail Şirin (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

     

     
  • Sapanca'da çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

    Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına düşen iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

     

     
  • Sapanca'da çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

    Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Sapanca Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İnşaat alanına düşen Alaattin Aydın ile çarptığı Adile Balcı´nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.