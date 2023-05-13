Çarptığı yayaya yardım etmek isterken o da inşaat alanına düştü!

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Seval Şirin (24) ve Sinem Şirin (25) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına düşen iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.