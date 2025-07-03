Saraçhane'deki gözaltılardan 34'ü adliyeye sevk
İstanbul Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı
İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
İSTANBUL ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
AA'daki habere göre Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
42 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.
8 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.