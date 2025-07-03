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        Haberler Gündem Saraçhane'deki gözaltılardan 34'ü adliyeye sevk

        Saraçhane'deki gözaltılardan 34'ü adliyeye sevk

        İstanbul Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:46
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        Saraçhane'deki gözaltılardan 34'ü adliyeye sevk
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        İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        İSTANBUL ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

        AA'daki habere göre Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

        42 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

        8 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

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