        Haberler Kültür-Sanat Sara'nın Bebeği izleyicilerden büyük beğeni topladı

        Filistinli bir kız çocuğunun gözünden savaşın yıkıcı yüzünü sahneye taşıyan Sara'nın Bebeği adlı tiyatro oyunu, Rize'nin Güneysu ilçesinde izleyicilerden büyük beğeni aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Güneysu'da duygu dolu gece

        Rize’nin Güneysu ilçesinde sahnelenen “Sara’nın Bebeği” adlı tiyatro oyunu, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

        Güneysu Okulları Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve eşi Zeynep Baydaş Hanımefendi’nin yanı sıra Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Güneysu Kaymakamlığı organizasyonuyla düzenlenen tiyatro gösterisi, Filistin’de yaşanan insanlık dramını bir çocuğun gözünden sahneye taşıyarak izleyicilerin yüreğine dokundu.

        Yazarlığını Adnan A. Tula’nın, yönetmenliğini ise Hamdi Erdoğan’ın üstlendiği oyun, Güneysu’da öğrenim gören öğrenciler tarafından sahnelendi.

        Bir Filistinli kız çocuğunun gözünden savaşın acı yüzünü anlatan “Sara’nın Bebeği”, çatışmaların çocukların hayatında açtığı derin yaraları, yarım kalan hayalleri ve masumiyetin savaş karşısındaki sessiz çığlığını etkileyici bir dille sahneye yansıttı.

        Oyun boyunca salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

        Gösteri sonunda izleyiciler oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Vatandaşlar, oyunun yalnızca bir tiyatro gösterisi olmadığını; insanlığın ortak vicdanına seslenen güçlü bir mesaj taşıdığını ifade etti.

        Katılımcılar, genç öğrencilerin sergilediği başarılı performansın takdire şayan olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Program sonunda protokol üyeleri oyuncuları ve organizasyonda emeği bulunanları tebrik ederken, sanatın toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücüne dikkat çekildi. Güneysu halkı tarafından büyük ilgi gören etkinlik, hem sanatsal yönü hem de verdiği insani mesaj ile hafızalarda yer etti.

