Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk olacak. 31. haftadaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre şampiyonluk mücadelesi verdiği ezeli rakibiyle karşılaşacağı maça büyük önem veren teknik direktör Fatih Terim, dev derbiye tam kadro gitmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart gören Marcao’yu Kadıköy’de oynatamayan deneyimli teknik adam, benzer bir aksiliği Beşiktaş maçında yaşamamak için sınırdaki oyuncularını uyardı.

Başta Younes Belhanda olmak üzere Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir’e kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Terim, skorun alınması halinde Belhanda’yı da oyundan bir an önce çıkarmayı amaçlıyor.