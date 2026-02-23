Sarıyer: 5 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sarıyer sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Güner Mumcu Taştan
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 55 Traore), Enver Kulasin, Poko (Dk. 67 Regattin), Marcos Silva (Dk. 46 Aytaç Kara), Camara (Dk. 67 Dembele), Batuhan Kör
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Muhammed Ergen (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Kayra Saygan, Toprak Bayar, Mustafa Bozkurt (Dk. 45+6 Ata Gül), Gökdeniz Tunç
Goller: Dk. 7 Enver Kulasin, Dk. 9 Cebrail Karayel, Dk. 21 Marcos Silva, Dk. 30 Batuhan Kör, Dk. 72 Aytaç Kara (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 45+5 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Hasan Emre Yeşilyurt, Dk. 55 Traore, Dk. 75 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)