        Sarıyer - Amedspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Sarıyer - Amedspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, 26. haftada konuk olduğu Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:44
        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

        SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne

        Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)

        Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)

