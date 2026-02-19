Sarıyer - Amedspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, 26. haftada konuk olduğu Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne
Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)