Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı!

        Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı!

        1. Lig ekiplerinden Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 23:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıyer'de Servet Çetin dönemi bitti!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

        Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun." denildi.

        Servet Çetin, Sarıyer'in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 2 Mayıs 2026 ("Ferris Bueller'le Bir Gün" Neden İkonik Bir Film?)

        Ferris Bueller'le Bir Gün" neden ikonik bir film? İzlenmesi gereken 1980'lerin 5 ikonik gençlik filmi Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları