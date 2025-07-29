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        Haberler Magazin Şarkıcı Yeliz'in annesi Sevim Eker hayatını kaybetti

        Şarkıcı Yeliz'in acı günü

        Yeliz'in annesi Sevim Eker hayatını kaybetti. Şarkıcı, acı haberi; "Annem, artık tam bir melek oldun" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:36
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        Şarkıcı Yeliz'in acı günü
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        Şarkıcı Yeliz, anne acısıyla sarsıldı. Şarkıcının annesi Sevim Eker, 90 yaşında hayata veda etti. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Yeliz; "Annem artık tam bir melek oldun. Yalçın ile Yeliz'in bir taneciği. Huzurla uyu canım annem. Seni çok seviyoruz Sevim Sultan" ifadelerini kullandı.

        Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan şarkıcı, kendisine bu acı gününde destek olan sevenlerine teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı; "Hayatımın en zor günlerinden birini yaşarken, acımı paylaşan, yanımda olan, desteğini hissettiren herkese kalpten teşekkür etmek istiyorum. Canım annemi kaybetmenin tarifsiz acısı içinde savrulurken bir çiçekle, bir mesajla, bir telefonla, bir sarılışla yanımda olan dostlarıma, sevdiklerime... Uzaktan dualarıyla, iyi dilekleriyle kalbime dokunan herkese... Belki gelemeyen ama içtenlikle yanımda olmak isteyen herkese minnettarım. Acının paylaştıkça hafiflediğine gerçekten inandım. Bu zor zamanda yalnız olmadığımı bilmek, sizlerin varlığını hissetmek, en büyük tesellim oldu. Unutmayacağım. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim."

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        #Yeliz
        #Sevim Eker
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