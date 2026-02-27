Canlı
        SARSILMAZ'dan iki yeni global işbirliği - Savunma Sanayi Haberleri

        SARSILMAZ’dan iki yeni global işbirliği

        SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı'nda insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesi'nde çözümler geliştiren HT Division ve ağır tonajlı araç üreticisi Slovenyalı PK Auto şirketleri ile stratejik işbirlikleri için görüşmelere başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 14:33
        SARSILMAZ'dan iki yeni global işbirliği

        Türk savunma sanayi şirketi SARSILMAZ, Enforce TAC Fuarı’na uluslararası firmalarla işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre ilk görüşme insansız savunma sistemleri konusunda Macaristan ve AB Bölgesin’de çözümler geliştiren HT Division şirketi ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında HT Division’ın atış destek göreviyle geliştirdiği insansız kara aracına, SARSILMAZ/BEST Savunma UKSS silah sistemi entegre edilecek. SARSILMAZ/BEST Savunma Uzaktan Komutalı Savunma Sistemi (UKSS) HT Divison insansız operasyon aracına entegre edilerek fuarda HT Division standında sergileniyor.

        SARSILMAZ TUSAŞ ortaklığıyla faaliyet gösteren TR MEKATRONİK’in halihazırda orta kalibreli silahlarının entegre edildiği Slovenyalı PK Auto ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında ise işbirliği ve yeni projeler gündeme geldi. İki şirket fuar sonrasında temas ve görüşmelerini sürdürerek yakında zamanda yeni işbirliklerini duyurmaya hazırlanıyor. Verilen bilgiye göre PK Auto savunma ve arama-kurtarma alanlarında kullanılmak üzere geniş bir yelpazede düşük voltajlı otonom elektrikli araçlar geliştirme konusunda bölgenin öncü firmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

        Macar HT Division ve Slovenyalı PK Auto ile gerçekleştirilen görüşme ve çalışmaların, bilgi transferi ve teknolojik ilerleme açısından son derece yararlı olduğunu vurgulayan SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M.Nuri Kızıltan, “Değişen dünyanın güvenlik zorluklarını karşılayacak yenilikçi savunma sistemleri tasarlayan global şirketler olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. SARSILMAZ’ın 150 yıla yakın tecrübesi ve vizyonu ile son yıllarda odaklandığı alanlardan biri olan uzaktan komutalı silah sistemlerini (UKSS) HT Division’ın insansız kara aracına entegre ediyoruz. Öte yandan SARSILMAZ’ın TR MEKATRONİK orta kalibreli silahlarını, Slovenya’nın öncü şirketlerinden olan PK Auto araçlarına entegre ediyoruz. Bu iş birlikleri, SARSILMAZ’ın geliştirdiği savunma sistemlerinin üstün performans ve uyumluluğunun da bir göstergesi niteliğinde. Elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. NATO üyesi ülkelerin şirketleri olarak geliştirdiğimiz bu ortak sinerjinin farklı yeni iş birliklerinin doğmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

        Türk şirketlerinin başarılı projeleriyle savunma ihracatında Türkiye’nin payının her geçen yıl arttığını hatırlatan Nuri Kızıltan, “Savunma alanında ülkemizin köklü şirketlerinden biri olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülke ekonomisine katma değerli katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. İleri teknoloji alanında yeni iş birlikleriyle ülkemize olan katkımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

