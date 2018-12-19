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"KÜSLÜĞÜMÜZ 2 YIL SÜRDÜ"



Hünel, "Birbirimize sarıldık. Helallik aldık verdik. Çok duygulandık. Annem babam da çok duygulandı. Etle tırnak tabii ki ayrılmaz. Abimin bana düşkünlüğünü herkes biliyor. Ben de biliyorum. Ataerkil bir toplumdan geliyoruz. 2 yıl sürdü. Bugün bitti. Aslında gözgöze bakamadık. Birden bir kenetlendik ve ayrılamadık. Abim çok ağladı bana sarıldığında, ben de öyle. 'Çok iyi ol' dedi. Beni çok özlediği her halinden belliydi. Hayat o kadar kısa ki... Yazık geçen günlerimize. Bir süre sonra kırgınlıklar ister istemez geçiyor. Döndükten sonra da görüşeceğiz inşallah" açıklamasını yapmıştı.