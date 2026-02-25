Sarunas Jasikevicius: Çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Sırp ekibi Partizan'ı 81-78 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNAYAMAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biletleri tüketerek bize destek oldular. Onlarla aramızda harika bir bağ var. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk. Böyle günlerde profesyonel olup savaşmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda bunu başardık. Günün sonunda bir karşılaşmayı daha kazandık. Sakat oyuncularımız için zaman kazandık. Bizim için iyi bir akşamdı." ifadelerini kullandı.