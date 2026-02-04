Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız

        EuroLeague'in 27. haftasında yarın Paris Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Litvanyalı çalıştırıcı Fransız ekibinin hızına dikkati çekti.

        "FENERBAHÇE BASKETBOLUNU SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"

        Rakibin hücum ribauntlarında iyi olduğunu da vurgulayan Jasikevicius, "Paris’e karşı oynarken en önemli şey onların hızı. Kendi basketbollarına kapılmamak, Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Son dönemde ribauntlarda gerçekten çok zorlandık ve buna mutlaka çözüm bulmalıyız çünkü Paris, hücum ribauntlarında ligin en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.

        MİKAEL JANTUNEN

        Fenerbahçeli oyuncu Mikael Jantunen de zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Paris çok yüksek tempolu bir basketbol oynuyor ve açıkçası onların konforsuz bir gece yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Tabii ki iki harika yılın ardından Paris’e dönmek benim için de özel olacak. Ama tüm odağım maçta. Takım adına çok önemli bir maç, kazanmak için iyi bir oyun ortaya koyacağız." açıklamasını yaptı.

        Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko mücadelesi yarın TSİ 22.45'te Adidas Arena'da oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pelin Karahan: Korkak değil, çok cesurum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Pelin Karahan oldu. Ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı