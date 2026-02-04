Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Litvanyalı çalıştırıcı Fransız ekibinin hızına dikkati çekti.

Rakibin hücum ribauntlarında iyi olduğunu da vurgulayan Jasikevicius, "Paris’e karşı oynarken en önemli şey onların hızı. Kendi basketbollarına kapılmamak, Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Son dönemde ribauntlarda gerçekten çok zorlandık ve buna mutlaka çözüm bulmalıyız çünkü Paris, hücum ribauntlarında ligin en iyilerinden biri." ifadelerini kullandı.

MİKAEL JANTUNEN

Fenerbahçeli oyuncu Mikael Jantunen de zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Paris çok yüksek tempolu bir basketbol oynuyor ve açıkçası onların konforsuz bir gece yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Tabii ki iki harika yılın ardından Paris’e dönmek benim için de özel olacak. Ama tüm odağım maçta. Takım adına çok önemli bir maç, kazanmak için iyi bir oyun ortaya koyacağız." açıklamasını yaptı.

Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko mücadelesi yarın TSİ 22.45'te Adidas Arena'da oynanacak.