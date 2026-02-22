Canlı
        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: İnanılmaz bir adanmışlık! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: İnanılmaz bir adanmışlık!

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN ile oynanan kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu

        Giriş: 22.02.2026 - 23:57
        "İnanılmaz bir adanmışlık!"

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN ile Türkiye Kupası finalinde oynanan maçın ardından konuştu.

        Sarunas Jasikevicius'un Beşiktaş finali sonrası sözleri şu şekilde:

        "Kendimi harika hissediyorum. Çocuklara teşekkür etmem lazım, finale istediğimiz gibi hazırlanamadık. Fiziksel anlamda çok sorun yaşadık, kimin oynayacağını bilmiyorduk. Sakatlığı bulunan çok fazla oyuncumuz vardı ve bugün oynamak için büyük efor sergilediler. Tabii ki en büyük pay Tarık'ın. Sabah oynayıp oynamayacağı belli değildi, buna rağmen bugün 28 sayı attı. Bu inanılmaz bir adanmışlık. Sakatlığına rağmen oynayan tüm oyunculara minnettarım. Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ederim, inanılmaz bir atmosfer vardı. Tabii ki Federasyon için böyle maçları kontrol altında götürmek kolay değil ama iyi bir iş çıkardılar. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe'de olmaktan ve kupalar için mücadele etmekten dolayı çok mutluyum."

