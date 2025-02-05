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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Kendi işimizi yapmadık bu akşam - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Kendi işimizi yapmadık bu akşam

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Panathinaikos'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 00:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:51
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        "Kendi işimizi yapmadık"
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        THY EuroLeague 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR deplasmanına konuk oldu.

        Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 91-90 mağlup oldu.

        Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Biz kendi işimizi yapmadık bu akşam. Devrede konuştuğumuz gibi, Panathinaikos daha agresif olacaktı, bunu biliyorduk. Ne zaman bizim adımıza işleyen bir şey olsa bunu sürdüremedik. Zor bir yenilgi." açıklamasını yaptı.

        Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in bir sonraki haftasında 6 Şubat'ta Real Madrid ile karşılaşacak.

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