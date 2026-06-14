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        Haberler Spor Basketbol STBL Sarunas Jasikevicius: Maçın genelinde çözüm üretemedik

        Sarunas Jasikevicius: Maçın genelinde çözüm üretemedik

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN'e 88-80 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu. Sorumluluğu üzerine alması gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Burada sorumluluğu üzerime almam gerekiyor. Takımımızı hazırlamak için 4-5 gün dinlenme ve hazırlanma zamanımız vardı ama bugün bunu sahada göremedik. Sadece maça kötü başlamadık. Maçın genelinde de çözüm üretemedik." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 01:12 Güncelleme:
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        "Maçın genelinde çözüm üretemedik"

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında evinde Beşiktaş GAİN'e 88-80 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, çözüm üretemediklerini söyledi.

        "MAÇIN GENELİNDE ÇÖZÜM ÜRETEMEDİK"

        Sarunas Jasikevicius şu sözleri dile getirdi:

        "Öncelikle rakibimizi ve Dusan Alimpijevic'i tebrik ediyorum. Bugün kesinlikle daha iyi olan taraf onlardı. Biz çok fazla hata yaptık. Burada sorumluluğu üzerime almam gerekiyor. Takımımızı hazırlamak için 4-5 gün dinlenme ve hazırlanma zamanımız vardı ama bugün bunu sahada göremedik. Sadece maça kötü başlamadık. Maçın genelinde de çözüm üretemedik. Savunmada iyi değildik. Hücumda bireysel çözümler üretmeye çalıştık. Kesinlikle takım performansı, takım oyunu ortaya koymadık ve kaybettik."

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