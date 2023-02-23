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SASA'dan üretime bakım-onarım arası

SASA Adana'da yer alan DMT (dimetil tereftalat) üretim tesisinde bir hasar meydana gelmemesine rağmen üretim hattı güvenliğini sağlamak amacıyla bir ay süreyle bakım onarım çalışması yapma kararı aldığını duyurdu

SASA'dan üretime bakım-onarım arası
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HABERTURK.COM

Sasa Polyester'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada yaşanan depremler sonrasında üretim hattı güvenliğini sağlamak maksadıyla Adana'daki DMT tesislerine 1 ay süreyle bakım onarım yapma kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.02.2023 sabahından itibaren, önce Kahramanmaraş ve ardından 20.02.2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar sonrasında, üretim birimlerimizde hasar ya da üretimde ve sevkiyatta aksamaya yol açan herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiş olmakla birlikte; üretim hattımızın güvenliğinin sağlanması ve böylece tedarikin sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda devam edebilmesi için DMT (dimetil tereftalat) üretim hattımızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve gerek görülen noktalarda en uygun şekilde bakım ve/veya gerekirse değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple bugün itibarıyla DMT hattımızda üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Gerekli incelemelerin ve olası bakım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir."

CİROYA ETKİSİNİN YÜZDE 10 OLMASI BEKLENİYOR

Açıklamada bunun yanında üretimin büyük oranda PTA bazlı olması, bu tesislerde kapasitenin arttırılacak olması ve mevcut stok seviyesi sayesinde üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin yüzde 10 ile sınırlı kalmasının beklendiği belirtildi. 2022 yılının ilk 9 ayında DMT tesisinin toplam üretim ve satışlar içindeki payının yaklaşık yüzde 15 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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