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SASA'dan 'hisse alım-satım' açıklaması

SASA tarafından KAP'a gönderilen açıklamada şirketin hâkim ortağı ve iştirakleri ve/veya bunlarla ilişkili kişileri tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2.500.000 lot satış işleminden sonra borsada herhangi bir pay alım-satım işlemi gerçekleştirilmediği bildirildi

SASA'dan 'hisse alım-satım' açıklaması
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HABERTURK.COM

SASA Polyester, son günlerde Yatırımcı İlişkileri birimine yöneltilen sorular sebebiyle KAP üzerinden bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Bugün itibarıyla Şirketimizin hâkim ortağı ve bağlı ortaklıklarının 2.302.591.217 TL şirket çıkarılmış sermayesi içindeki payı;

1) Erdemoğlu Holding A.Ş. 'nin %60,99,

2) Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %13,25,

3) Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'nin %7,56 olmak üzere

toplam %81,80'dir. En son gerçekleştirilen sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların hesaplara geçtiği 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren bu oranlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz hâkim ortağı ve iştirakleri ve/veya bunlarla ilişkili kişileri tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve KAP üzerinden duyurulan 2.500.000 lot satış işleminden sonra Borsada herhangi bir SASA pay alım satım işlemi gerçekleştirilmemiş olup işlem yapılması durumunda sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak daha önce de açıklandığı üzere KAP üzerinden kamuya duyurulacaktır."

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