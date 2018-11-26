Savaşçı 55. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Savaşçı'da Yüzbaşı Haydar’ın kalbi durmuştur. Doktorlar Haydar’a müdahale ederken, Kutalmış Paşa’nın aracı da bir grup teröristin saldırısına uğradı. Kırmızı bültenle aranan bir teröristle ilgili gelen bilgiler karargahı alarma geçirdi. Kılıç Timi ve Seyfi ölümle burun buruna geldi. Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 55. son bölüm özeti haberimizde.

SAVAŞÇI 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberimizde olacak.

SAVAŞÇI 55. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yüzbaşı Haydar’ın kalbi durmuştur. Doktorlar Haydar’a müdahale ederken, Kutalmış Paşa’nın aracı da bir grup teröristin saldırısına uğrar. Albay Kopuz karargaha döner dönmez saldırıyı düzenleyenlerin kim olduklarını ve bağlantılarını öğrenmek için harekete geçer. Bütün oklar Karon’u gösterirken Seyfi de plan doğrultusunda, Nora’nın Karon’la tekrar bağlantıya geçmesini sağlayacaktır.

Bu arada kırmızı bültenle aranan bir teröristle ilgili gelen bilgiler karargahı alarma geçirir. Albay Kopuz Seyfi’yi istihbarat toplaması için görevlendirirken Kılıç Timi de teröristi yakalamak için operasyona çıkar. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi ve Seyfi’yi ölümle burun buruna getirecektir.

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