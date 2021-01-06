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Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, sektör 2019'da 2 milyar 740 milyon 694 bin dolarlık ihracat yaptı. Geçen yıl bu rakam yüzde 16,8 gerileyerek 2 milyar 279 milyon 27 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerilemede, salgın tedbirlerinin üretim, tedarik ve lojistik süreçlerinde yarattığı olumsuzluklar ve ülkelerin önceliklerinin sağlık tedbirlerine kayması etkili oldu.

Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti. Sektör ihracatının kilogram değeri yaklaşık 48 dolara karşılık geldi.

Yılın ilk yarısında salgın tedbirlerinin etkisiyle sektörün aylık ihracat rakamları 180 milyon doların altında kalırken, yılın ikinci yarısında bu rakamlar 200 milyon doların üzerine çıktı. Aylık bazda en yüksek ihracat performansına 287 milyon 184 bin dolarla ekim ayında ulaşıldı.

Savunma ve havacılık ihracatında geçen yıl ilk sırayı 784 milyon 227 bin dolarla ABD aldı. ABD'ye ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı.

ABD'yi, ihracatın yüzde 194 arttığı Azerbaycan izledi. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele veren Azerbaycan'a, geçen yıl 260 milyon 839 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracat yüzde 51 artan Birleşik Arap Emirlikleri, 200 milyon 280 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla 157 milyon 686 dolarla Almanya, 127 milyon 267 bin dolarla Hindistan, 74 milyon 449 bin Umman, 67 milyon 397 bin dolarla Pakistan, 44 milyon 554 bin dolarla Katar, 41 milyon 405 bin dolarla Birleşik Krallık ve 40 milyon 776 bin dolarla Hollanda izledi.

Türkiye savunma ve havacılık sanayisinin geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısı 26 olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeler arasında Bahreyn, Endonezya, Rusya, Gana, Fransa, Ukrayna, Suudi Arabistan, İtalya, Kolombiya, Uganda, Somali, Macaristan, Tunus, Mali, Brezilya, Meksika, İran, Şili, Avusturalya, Yunanistan da yer aldı.