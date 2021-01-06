Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSavunma Sanayi
ABONE OL

Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda artan ihracat rakamları yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl geriledi. Sektör 2019'da 2 milyar 740 milyon 694 bin dolarlık ihracat yaptı

Savunma ve havacılıkta 2020 ihracatı 2,3 milyar dolar
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, sektör 2019'da 2 milyar 740 milyon 694 bin dolarlık ihracat yaptı. Geçen yıl bu rakam yüzde 16,8 gerileyerek 2 milyar 279 milyon 27 bin dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gerilemede, salgın tedbirlerinin üretim, tedarik ve lojistik süreçlerinde yarattığı olumsuzluklar ve ülkelerin önceliklerinin sağlık tedbirlerine kayması etkili oldu.

Savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti. Sektör ihracatının kilogram değeri yaklaşık 48 dolara karşılık geldi.

Yılın ilk yarısında salgın tedbirlerinin etkisiyle sektörün aylık ihracat rakamları 180 milyon doların altında kalırken, yılın ikinci yarısında bu rakamlar 200 milyon doların üzerine çıktı. Aylık bazda en yüksek ihracat performansına 287 milyon 184 bin dolarla ekim ayında ulaşıldı.

Savunma ve havacılık ihracatında geçen yıl ilk sırayı 784 milyon 227 bin dolarla ABD aldı. ABD'ye ihracat geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı.

ABD'yi, ihracatın yüzde 194 arttığı Azerbaycan izledi. Karabağ'ın işgalden kurtarılması için mücadele veren Azerbaycan'a, geçen yıl 260 milyon 839 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracat yüzde 51 artan Birleşik Arap Emirlikleri, 200 milyon 280 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri sırasıyla 157 milyon 686 dolarla Almanya, 127 milyon 267 bin dolarla Hindistan, 74 milyon 449 bin Umman, 67 milyon 397 bin dolarla Pakistan, 44 milyon 554 bin dolarla Katar, 41 milyon 405 bin dolarla Birleşik Krallık ve 40 milyon 776 bin dolarla Hollanda izledi.

Türkiye savunma ve havacılık sanayisinin geçen yıl 10 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısı 26 olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeler arasında Bahreyn, Endonezya, Rusya, Gana, Fransa, Ukrayna, Suudi Arabistan, İtalya, Kolombiya, Uganda, Somali, Macaristan, Tunus, Mali, Brezilya, Meksika, İran, Şili, Avusturalya, Yunanistan da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Savunma Sanayii Başkanlığının mal ve hizmet alım usulleri belirlendi
SAVUNMA SANAYİSSB'nin mal ve hizmet alım usulleri belirlendi
Savunma Sanayii Başkanı Demir: 5 firmamız Tunus'a 150 milyon dolarlık ihracat yaptı
SAVUNMA SANAYİTunus'a 150 milyon dolarlık savunma ihracatı
ASELSAN virüslere karşı yeni tanı sistemi geliştiriyor
SAVUNMA SANAYİASELSAN tanı kiti geliştirdi
Milli ve yerli hava savunma füze sistemi "HİSAR-A+" envantere girmeye hazır
SAVUNMA SANAYİHİSAR-A+ göreve hazır
ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına tepki
SAVUNMA SANAYİTürk savunma sanayisinden ABD'ye tepki
Son dakika | Bakan açıkladı: Ortalamanın 4000 katı değerinde - Haberler
SAVUNMA SANAYİOrtalamanın 4000 katı değerinde
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "TANK PALET FABRİKASI" açıklaması
SAVUNMA SANAYİCumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Katar yanıtı
Yerli "mobil dronesavar"da ilk ihracat Rusya'ya
SAVUNMA SANAYİİlk ihracat Rusya'ya
TUSAŞ'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif uçaklarına kesintisiz hizmet
SAVUNMA SANAYİTUSAŞ'tan TSK'ya kesintisiz hizmet
ASELSAN'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni haberleşme altyapısı
SAVUNMA SANAYİASELSAN'dan TSK'ya yeni haberleşme sistemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X