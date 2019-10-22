Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerinde bazı ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, iki tarafın da birbirlerine saygı duyması durumunda bütün sorunların çözülebileceğini belirtti.

Le, Beijing'deki Xiangshan Forumu'nda yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin diğer uluslarla çalışmadan gelişemeyeceğini söyledi. Le dünyanın Çin ve ABD’nin ticaret savaşına son vermesini istediğini ve bunun da ülkelerin "ayrışması" ya da yeni bir Soğuk Savaş'tan ziyade açıklık gerektirdiğini söyledi.

ABD'nin ekonomik bağları kesmeye veya en azından ciddi ölçüde sınırlamaya çalışması konusunda temkinli olan Çin, ABD'nin bu adımlarını ayrışma" olarak nitelendiriyor. Beijing, Trump yönetiminin Çin ile tamamen kopmak istediğinden endişe ediyor.

İki ülke ticaret anlaşmazlığını çözmek için çalışıyorlar. ABD, ticaret konusunda Çin ile "1. Aşama" anlaşması yaptığını ve ekim ayı için planlanan gümrük vergisi artışını askıya aldığını duyurmuştu. Le, "Birbirimize saygı duyduğumuz ve eşit işbirliği istediğimiz sürece, Çin ile ABD arasında çözülemeyecek bir anlaşmazlık yok" dedi.

BAŞKAN TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Ancak Le, Çin'in hiçbir zaman temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini veya diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği konusunda da uyardı. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Çin ile ABD'nin ticaret savaşını sona erdirme çabalarının iyi gittiğini söyledi.

Trump dün Kabine toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşma çok iyi gidiyor. Anlaşma yapmak istiyorlar" dedi ve ABD gümrük vergilerinin Çin ekonomisine verdiği zararı vurguladı. Trump ayrıca "Anlaşma yapmak zorundalar ... çünkü tedarik zincirleri heba oluyor" dedi.