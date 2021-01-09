Schalke 30 maç sonra kazandı!

Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke 04 evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Schalke, 30 hafta sonra kazandı ve Bundesliga rekorunu kırmaktan kurtuldu.Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63'te Hoppe ile 80. dakikada Harit'ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Schalke 04 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.