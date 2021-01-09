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HaberlerFutbolAlmanyaSchalke 30 maç sonra kazandı!
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Schalke 04: 4 - Hoffenheim: 0 | MAÇ SONUCU

Schalke 04, sahasında Hoffenheim'i 4-0 mağlup ederek ligde 30 maç sonra galip geldi. Schalke 04'ü galibiyete Harit&Hoppe ikilisi taşırken milli futbolcu Ozan Kabak da 90 dakika forma giydi

Schalke 30 maç sonra kazandı!

Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke 04 evinde Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Schalke, 30 hafta sonra kazandı ve Bundesliga rekorunu kırmaktan kurtuldu.Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 42, 57 ve 63'te Hoppe ile 80. dakikada Harit'ten geldi. Faslı oyuncu Harit, ilk 3 golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Schalke 04 4 beraberliğinin yanına 1 galibiyeti ekledi ve puanını 7 yaptı. Hoffenheim ise son 5 maçta 4. kez yenilgi alarak 15 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 16. haftasında Hoffenheim evinde Bielefeld ile karşılaşacak, Schalke ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.

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