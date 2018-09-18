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Schalke - Porto | CANLI YAYIN

Schalke - Porto maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi, Devler Ligi'nde 2018-19 sezonu bugün resmen başladı. Bugünün ilk maçlarında Barcelona, PSV'yi 4-0'la geçerken Inter 6 yıl sonra geri döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı son 10 dakikada bulduğu 2 golle devirdi! Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki Schalke, Porto'yu ağırlıyor

18 Eylül 2018 Salı, 22:03 | Güncelleme:

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! SCHALKE - PORTO MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

SCHALKE: 0 - PORTO: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 22:00
HAKEM: Gil Manzano
STAT: Veltins
YAYIN: BeIN SPORTS 3

SCHALKE: Fahrmann, Sane, Naldo, Nastasic, Caliguri, Suat Serdar, Bentaleb, McKennie, Schopf, Uth, Embolo

PORTO: Casillas, Telles, Militao, Felipe, Maxi Pereira, Herrera, Danilo Pereira, Otavio, Brahimi, Marega, Aboubakar

EN DEĞERLİSİ BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İspanyol ekibi Barcelona. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Katalan temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 140 milyon avroyu buluyor.

Barcelona'yı, 1 milyar 60 milyon avroluk bütçesiyle İngiliz kulübü Manchester City takip ediyor. Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 5 sezonda ise 4 kez müzesine götüren Real Madrid ise 969 milyon avro ile üçüncü sırada yer alıyor.

VIKTORIA PLZEN'İN DEĞERİ 30 MİLYON AVRO

Çekya'nın Viktoria Plzen takımı, 30,35 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Viktoria Plzen'i, 38,4 milyon avroyla Yunanistan'ın AEK ve 43,9 milyon avroyla da Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları izliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez mücadele edecek Galatasaray 96,65 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 26. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, 256,4 milyon avro ile 18'inci, Porto, 239 milyon avroyla 20'nci, Lokomotiv Moskova ise 110 milyon avroyla 24'üncü sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve futbolcularının piyasa değerleri şöyle:

Sıralama Takım Ülke Değer (Milyon Avro)
1 Barcelona İspanya 1,140
2 Manchester City İngiltere 1,060
3 Real Madrid İspanya 969
4 Liverpool İngiltere 876
5 Manchester United İngiltere 855
6 Tottenham İngiltere 830,5
7 Bayern Münih Almanya 827,8
8 Paris Saint-Germain Fransa 816,5
9 Atletico Madrid İspanya 807
10 Juventus İtalya 768,5
11 Inter İtalya 550,6
12 Napoli İtalya 489
13 Valencia İspanya 424
14 Borussia Dortmund Almanya 412,3
15 Roma İtalya 369,2
16 Olympique Lyon Fransa 338,75
17 Monaco Fransa 297,65
18 Schalke 04 Almanya 256,4
19 Benfica Portekiz 243,4
20 Porto Portekiz 239
21 Ajax Hollanda 225,25
22 Hoffenheim Almanya 214,85
23 PSV Hollanda 131,35
24 Lokomotiv Moskova Rusya 110
25 Shakhtar Donetsk Ukrayna 103
26 Galatasaray Türkiye 96,65
27 CSKA Moskova Rusya 92,95
28 Club Brugge Belçika 92,80
29 Young Boys İsviçre 66,1
30 Kızılyıldız Sırbistan 43,9
31 AEK Yunanistan 38,4
32 Viktoria Plzen Çekya 30,35


EN DÜŞÜK BÜTÇELİ GRUP GALATASARAY'IN

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup B Grubu oldu.
İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, İtalya'nın Inter ve Hollanda'nın PSV takımlarının mücadele ettiği E Grubu'ndaki takımların toplam piyasa değerleri 2 milyar 652 milyon avroyu buldu.

Sarı-kırmızılıların mücadele ettiği D Grubu ise 702 milyon avroyla toplam değeri en düşük grup olarak dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 10 takımın her biri, D Grubu'ndaki takımların toplam futbolcu piyasa değerini geçti.

Gruplar ve toplam piyasa değerleri şöyle:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge (1 milyar 610 milyon avro)

B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV (2 milyar 652 milyon avro)

C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız (2 milyar 225 milyon avro)

D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04 (702 milyon avro)

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK (1 milyar 334 milyon avro)

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim (1 milyar 716 milyon avro)

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen (1 milyar 461 milyon avro)

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys (2 milyar 113 milyon avro)

EN DEĞERLİ FUTBOLCU MESSI VE NEYMAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcular, 180 milyon avroyla Barcelonalı Lionel Messi ile Paris Saint-Germainli (PSG) Neymar oldu. Yıldız isimler, Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 takımın toplam değerlerini tek başlarına geçmeyi başardı.

Üçüncü sırayı ise 150 milyon avroluk piyasa değeriyle Liverpoollu Muhammed Salah, PSG'li Kylian Mbappe, Tottenhamlı Harry Kane ve Manchester Cityli Kevin De Bruyne paylaştı.

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