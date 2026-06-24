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        Scooter faciası! İstanbul'da dehşet kaza!

        İstanbul Fatih'te kontrolsüz şekilde yola çıkan scootera otomobil çarptı. Scooter sürücüsü Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Scooter faciası! İstanbul'da dehşet kaza!

        Fatih'te kontrolsüz şekilde yola çıkan Muhammed Ali Fornea'nın (23) kullandığı scootera otomobil çarptı. Scooter sürücüsü Fornea kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 14 Haziran Pazar günü saat 23.30 sıralarında Hocapaşa Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, kontrolsüz şekilde Kennedy Caddesi'ne giren Moldova uyruklu Muhammed Ali Fornea'nın kullandığı scootera, C.Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpma sonucu savrularak yaralanan Fornea, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Ali Fornea yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü C.Y. hakkında 'taksirle ölüme' neden olma suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, scooter sürücüsünün yanındaki diğer kişi ile yola çıktığı ve bu sırada hareket halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

        CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

        Kazanın ardından hayatını kaybeden scooter sürücüsü Muhammed Ali Fornea'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

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