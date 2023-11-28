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        Haberler Gündem Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol, mahkemede tanık olarak dinlenecek - Son dakika haberi

        Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Av. Candaş Gürol, mahkemede tanık olarak dinlenecek

        Yüksek faiz vaadiyle aralarında ünlü isimlerin de olduğu birçok kişiden milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Candaş Gürol mahkemede tanık olacağı için konuşamadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:39
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        Eski sevgili 'tanık' olacak
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        Habertürk’ten Burçak Orçun’a konuşan Gürol “Mahkemede muhtemelen tanık sıfatıyla ifade vereceğim için elim kolum bağlı. Yargılama sürecine zarar vermek istemediğimden herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum” dedi.

        "ŞU AŞAMADA AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

        Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu birçok kişiye yüksek faizli fon vaat ederek dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol “Savcılık dosyasında tanık olarak ifade verdim. Muhtemelen mahkeme de beni tanık olarak çağıracağı için bu aşamada bir açıklama yapmam doğru olmaz” şeklinde konuştu.

        "HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK AMA ELİM KOLUM BAĞLI"

        Konuyla ilgili ortaya çıkan iddialara her gün daha fazla şaşırdığını ifade eden Gürol “Askerlik ve tanıklık kamu hizmetidir. Tebligat gönderip çağırdıklarında gidip bildiğim ne varsa anlatarak vazifemi yerine getireceğim. Ancak şu anda, yargılama sürecine zarar vermemek adına, herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Hiçbir çekincem yok ama şu aşamada maalesef elim kolum bağlı” ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Candaş Gürol
        #Seçil Erzan
        #haberler
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