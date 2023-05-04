HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oldu. Borsa İstanbul'un son dönemlerdeki sert gerilemesini değerlendiren Ürkün, seçim öncesi ve sonrası beklentilerini aktardı. Ürkün, seçim sonucu senaryolarını değerlendirirken hangi senaryoda hisse senedi piyasalarının nasıl hareket edeceğine dair tahminlerini aktardı. Ürkün kur ve enflasyonda beklenen yükselişin görülmesi halinde hangi sektörlerin şanslı olabileceğine dair analizini paylaşırken borsa şirketlerinin açıklanan ilk çeyrek bilançolarının borsaya ilişkin hangi ipuçlarını verdiğini dile getirdi.

YABANCI YATIRIMCI NE YAPACAK?

Borsa İstanbul’da yaşanın sert hareketlerde yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillendiğini yorumlayan Ürkün, seçim haricinde borsayı bekleyen başka riskler olup olmadığını özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in politikalarının para ve sermaye piyasalarına etkisini değerlendirdi. Ürkün ayrıca yabancı yatırımcının borsaya dönmesi için gerekli şartları da sıraladı.

SEKTÖREL FARKLAR OLUR MU?

Ürkün seçim süreci ve diğer etkilerin ne olduğuna dair görüşlerini açıklarken bu dönemde sektörel farklılıkların etkili olup olmayacağını yorumlayarak hangi sektörleri şanslı gördüğünü açıkladı. Kur ve dövizde seçim sonrası yükseliş beklentilerini dile getiren Ürkün, bu durum önce enflasyonu yukarı taşıyıp ardından borsada kur ve enflasyon fiyatlaması yapması beklentilerine ilişkin görüşlerini de ifade ediyor, kur ve enflasyon fiyatlamasının yapılması durumunda hangi sektör ve hisselerin nasıl hareket edeceği tahmininde bulundu. Ürkün ayrıca borsanın değer kaybettiği ortamda küçük yatırımcıya yönelik önerilerini de sıraladı.