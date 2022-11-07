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Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Bu zamana kadar birçok yapımla seyirci karşısına çıkan Seda Akman'ın kariyeri farklı bir alanda başlıyor. Önceleri en iyi fotomodel seçilen Akman, daha sonra yönünü oyunculuğa çeviriyor.

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  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    Bu zamana kadar sayısız yapımda rol alan ünlü oyuncu Seda Akman, geçmişinde farklı alanlara yönelerek; sunuculuk ve fotomodellik yaptı. Ancak Akman, uzun bir zamandır ekranlarda oyuncu kimliği ile kendini gösteriyor. Peki, Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Detaylar, haberimizde yer alıyor...
  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    SEDA AKMAN KİMDİR?

    Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını, Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6’da Jetset adında bir TV programı sundu.
  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    1998 yılında Miss Palmolive seçildi ve ardından Miss Intercontinental yarışmasında 4. oldu. 1999 yılında ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

    1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.
  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    Akman'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2003 yılında yayılanan Yazı Tura isimli filmde oldu. Oyuncu, Nazan isimli bir karaktere hayat verdi. İlk televizyon deneyimi ise Atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizi oldu.
  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    SEDA AKMAN'IN ROL ALDIĞI DİZ, VE FİMLER

    Mühürlü Güller - 2003

    Ölümsüz Aşk - 2003

    Bir İstanbul Masalı - 2003

    Yazı Tura - 2004

    Balans ve Manevra - 2005

    Aşk Yolu - 2005

    Kanlı Düğün - 2005

    Emret Komutanım - 2005-2007

    Emret Komutanım Şah Mat - 2007

    Annem - 2007-2009

    Arka Sokaklar - 2010

    Behzat Ç. - 2010

    Küçük Sırlar - 2010

    Mükemmel Çift - 2010

    Karakol - 2011

    Eve Düşen Yıldırım - 2012

    Tozlu Yollar - 2013

    Fatih - 2013
  • Seda Akman kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Seda Akman'ın hayatı

    Acil Servis - 2015

    Sen Benimsin - 2015

    Gecenin Kraliçesi - 2016

    Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017

    Kalp Atışı - 2017

    Adı: Zehra - 2018

    Aşk ve Mavi - 2018

    Arada - 2018

    Kurşun - 2019

    Sol Yanım - 2020-2021

    Masumlar Apartmanı - 2021

    Hakim - 2022

    Son Dilek - Yakında

    Ayzek ile Bir Gece - Yakında

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