"MASKELERİ ÇIKARMAYIN"

Ünlü oyuncu virüse yakalandığı dönemde, "Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etmesi gerek. Doktorumuz 'tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerini çıkarmayın." ifadelerini kullanmıştı.