Ezel ve Yaprak Dökümü gibi pek çok ünlü dizide rol alan Sedef Avcı, dedesinin vefat ettiğini duyurdu.
Avcı, dedesi ve oğlu Can'ın top oynarken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Yolun ışık olsun canım dedem. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR