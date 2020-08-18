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Sedef Avcı'nın acı günü

Ünlü oyuncu Sedef Avcı'nın dedesi vefat etti. Avcı, üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Sedef Avcı
HABERTURK.COM

Ezel ve Yaprak Dökümü gibi pek çok ünlü dizide rol alan Sedef Avcı, dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

Avcı, dedesi ve oğlu Can'ın top oynarken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Yolun ışık olsun canım dedem. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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