HABERTURK.COM

Ezel ve Yaprak Dökümü gibi pek çok ünlü dizide rol alan Sedef Avcı, dedesinin vefat ettiğini duyurdu.

Avcı, dedesi ve oğlu Can'ın top oynarken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Yolun ışık olsun canım dedem. Seni çok seviyorum" notunu düştü.