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Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy, Samsun'da kaza geçirdi!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyunlarından dönen içinde Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin olduğu 52 ADS 527 plakalı araç ile 42 FES 27 plakalı kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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  • Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

    Amasya Merzifon'da tiyatro oyunundan dönen Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy gibi isimleri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
  • Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

    CEYHUN FERSOY KİMDİR?

    10 Nisan 1982 yılında İstanbul'da doğan Ceyhun Fersoy, ilk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümünde sürdüren Fersoy, eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan Fersoy, Seksenler dizisinde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınmıştır.
  • Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

    CEYHUN FERSOY EVLİ Mİ?

    Ceyhun Fersoy 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.
  • Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

    CEYHUN FERSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Ceyhun Fersoy, Amasya - Çorum kara yolundaki kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • Seksenler dizisinin Şahin'i Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında, evli mi? Ceyhun Fersoy sağlık durumu nasıl?

    TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ!

    Jest Tiyatro kurucusu Tolga Güleryüz, kazadan önce Ceyhun Fersoy'un eşi ile görüntülü konuşmuştu.

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