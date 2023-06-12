“FENERBAHÇE’YE OPERASYONLAR YAPILIYOR”

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye operasyonlar yapıldığını kaydeden Baki şöyle konuştu, "Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."