Selahattin Paşalı'dan dehşete düşüren bir film! 5 dakika içinde izleyicileri rahatsız edecek cinsten

Yerli sinemada tek plan sekans tekniği ile çekilen ilk film olma özelliğini de taşıyan film, ironik adı ve psikolojik gerilim hikayesiyle epey bir ürkütücü.

Film, Ecem (Ece Çeşmioğlu) ve Rahmi (Selahattin Paşalı) adlı iki genç sevgilinin İstanbul’da bir apartmanın bodrum katında yaşadıkları evde geçen tek bir geceyi konu alıyor.

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İlişkilerinin daha başında olan Ecem ve Rahmi, İstanbul'da bir apartmanın bodrum katında yaşar. Onların hayatı, bir gece Ecem'in eski sevgilisi Kazım'ın kapılarına dayanmasıyla bambaşka bir hal alır. Büyük bir kıskançlığa kapılan Rahmi'nin öfkesi, pişmanlıklarla dolu bir gecenin yaşanmasına neden olur.