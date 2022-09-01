Selami Şahin'den 'Beklenen Sensin' 0:00 / 0:00

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Selami Şahin'e projesinde enstrümanlarıyla Fatih Ahıskalı, Cem Tuncer, Aykut Gürel, Gökhan Varol, Cengiz Ercümer ve Gündem Yaylı Grubu eşlik etti.

Mix ve mastering’i Emre Kıral tarafından hazırlanan "Beklenen Sensin" adlı şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.

Duygusal yoğunluğu güçlü olan parçanın çalışmasında Şahin, etkileyici ve tutkulu performansı ile bestesine hayat veriyor. Her ay yayınlayacağı yeni bir şarkı ile üçlemeyi tamamlayacak olan Selami Şahin’in yıl sonuna kadar hazırladığı şarkıların tamamını sevenleriyle paylaşması bekleniyor.

Selami Şahin’in üçlemesinin çıkış şarkısı "Beklenen Sensin", 2 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.