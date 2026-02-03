Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Selçuk İnan'dan hakem tepkisi!

        Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını 'utanç verici' olarak nitelendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak da "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. İnan, transferde limit sorunu açılır ve fırsat olursa ön bölgeye takviye yapmak istediklerini de söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:41 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Selçuk İnan'dan hakem tepkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçında Kocaelispor, perşembe günü saat 18.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Selçuk İnan, "Fenerbahçe karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kazanmaya yakın olan taraftık. Dün de karşılaşmadan sonra gerekli değerlendirmeleri yaptık. İyi oynadık, mücadele ettik ve şanssız bir şekilde kaybettik. Üzgünüz ama geride bırakmak lazım. Çünkü Beşiktaş maçımız var. Bugün çalışmalarımız başladı. Bizim için çok önemli maç. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş önemli oyunculara sahip. Bizi zorlu mücadele bekliyor. Kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber avantajlı skor almak istiyoruz. Amacımız bu. İnşallah başarırız" dedi.

        REKLAM

        "HAKEMLER ADINA UTANÇ VERİCİYDİ"

        Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak Selçuk inan, "Bu tür hareketleri tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle Skriniar'ın yaptığı hareket, ahlak sınırlarını aşan hareket. Kabul edilemez bir şey. Bizim ülkemizde özellikle bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Bu oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum. Dün bizim başımıza geldiği için Kocaelispor taraftarı, 35 bin insan, büyük bir camia karşısında bunu yapmak saygısızlıktı. Keza Alvarez'in yaptığı hareket de tahrik edici hareketti. Hakemin Karol'a sarı kart gösterip Alvarez'i pas geçmesi hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemiyorum. Hata yapabilirler. Saha içinde vermiş oldukları kararlara alışığız, lehte ya da aleyhte. Gerçi çoğunlukla bizim aleyhimizde oluyor ama dün yapmış olduğu hareketlerden sonra verilen kararlar bence hakemler adına utanç vericiydi. Maçtan sonra görüntüleri izledikten sonra buna vesile olan hakemler utanmalı" şeklinde konuştu.

        "FIRSAT OLURSA ÖN TARAFA TAKVİYE YAPMAK İSTERİZ"

        Transferler konusunda ise İnan, "Aslında futbol çok basit bir oyun. İhtiyaçlarımız da var. Herkesin bildiği gibi ön tarafı güçlendirmek isteriz. Öyle bir çalışmamız da var. Seyrediyoruz, oyuncular da var. Transferin zorluğu bizi bekletiyor ya da işimizi zorlaştırıyor. Bildiğiniz üzere limitle ilgili sıkıntımız var. Çok kolay görünmüyor ama limit açılması veya fırsatımız olursa ön tarafa takviye yapmak isteriz" açıklamalarında bulundu.

        "DAHA ÖNCE KAZANMIŞLIĞIMIZ VAR"

        Teknik direktörlük kariyerinde 4 büyüklere karşı en çok maçı Beşiktaş'a karşı kazandığının hatırlatılmasıyla ilgili olarak genç teknik adam, "Tesadüf diyebiliriz. Saydığınız camialar önemli oyunculara sahip. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kazanamayabiliyorsunuz. Bazen de her şey kötüyken maç kazanabiliyorsunuz. Bunlar futbolda var. Dolayısıyla ayrım yapmıyorum. Hangi takım olursa olsun iyi hazırlanıp maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş da bu şekilde olacak. Daha önce kazanmışlığımız var. İnşallah bunu tekrar ederiz" diye konuştu.

        "KAYSERİ DE ZOR MAÇ AMA ONA GÖRE HAZIRLANACAĞIZ"

        Hafta sonu oynayacakları Kayseri maçıyla ilgili olarak da Selçuk İnan, "Her maçın hikayesi farklı, zorluğu ayrı. Kayserispor için ne kadar zorlu ve önemliyse bizim için de o kadar, hatta daha fazla önemli bir maç. Takdir edersiniz ki ligimiz zor, kolay değil. Hazırlanacağız. Biz tek tek gidiyoruz. Önce Beşiktaş maçı var, sonra Kayseri maçına bakacağız. Zor maç ama ona göre de hazırlanacağız" sözlerini kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor