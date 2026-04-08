Selçuk İnan: Galatasaray ligin en iyi takımı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, hem geride kalan RAMS Başakşehir maçını hem de zorlu Galatasaray deplasmanını değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Mircea Lucescu'nun vefatına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Galatasaray'ın ligin en güçlü takımlarından biri olduğunu vurguladı. İnan, sarı-kırmızılı ekip karşısında puan alabilmek için sadece mücadele etmenin yeterli olmayacağını, aynı zamanda iyi bir oyun ortaya koymaları gerektiğini ifade etti.

"HERKESİN TANIMASI GEREKEN BİR ADAMDI"

Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun vefatına ilişkin konuşan İnan, "Çok üzgünüm. Türk futbolu adına da hepimiz çok üzüntülüyüz. Herkesin bence tanıması gereken bir adamdı, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, sevdiklerine de başsağlığı dilemek istiyorum. Çok özel bir insandı benim için de öyleydi. Çok güzel zamanlar geçirdim onunla, çok güzel istişareler yaptık. Son döneme kadar bile sürekli görüştüğüm, konuştuğum bir insandı. Beni etkileyen, örnek aldığım insanlardan biriydi, dolayısıyla da benim için üzücü bir gündü dün. Allah rahmet eylesin, üzgünüz" dedi.

"GALATASARAY LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMI"

Galatasaray'ın ligin en güçlü takımı olduğunu söyleyen İnan, "Başakşehir maçı çok güçlü bir takıma karşı oynadık ama şu anda Galatasaray ligin en iyi takımı, en güçlü takımı. Tabii oralarda oynamak, mücadele etmek çok kolay değil, bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız, neleri yapabileceğimizi biliyoruz. Nasıl bir oyun oynayacağımıza tabii çalışıyoruz, eksikler, artılar hepsini değerlendireceğiz, çıkıp orada mücadelemizi göstereceğiz. Dediğim gibi oradaki maçlarda sadece mücadele etmiyorsunuz, iyi oynamanız lazım, iyi mücadele etmeniz lazım aynı zamanda biraz da şanslı olmanız lazım. İnşallah bunlar olur" dedi.

"SAHA DIŞI OLAYLARA HİÇBİR ZAMAN MÜDAHİL OLMADIM"

Saha dışı gelişmelere ilişkin konuşan İnan, "Hayatım boyunca saha dışı olaylarına hiç müdahil olmadım ya da yorum yapmadım. Çünkü kendimle ilgili söylediğim hep bir şey var, bu işi futbolculuğumda da teknik adamlığımda da bu şekilde yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Hiçbir zaman bir meslektaşıma, bir taraftara, bir oyuncuya hakaret etmedim, münakaşaya girmedim, saygısızlık yapmadım kendi adıma söylüyorum bunu tabii. Dışarıda birçok olay yaşansa bile ki ülkemizde bunlar maalesef fazlasıyla oluyor, kendi stadımızda oluyor, rakip statta oluyor, Galatasaray'da oluyor, Fenerbahçe'de oluyor ki bu kötü söylemlerin, küfürlerin asla normalleşmemesi gereken bir ortam oluşması lazım diye en çok bunu dile getiren adamlardan biriyim bunlara maruz kalmış insanlardan biri olarak" şeklinde konuştu.

"YAŞANANLAR BENİM DIŞIMDA GELİŞEN OLAYLAR"

Ligin ilk devresinde oynanan Galatasaray maçı için konuşan İnan, "Şu an çok büyük başarılar kazandığım, kaptanlığını yaptığım Galatasaray'da bile insanların beni bu yönde eleştirdiğine şahit oluyorum. Kötülük bulaşıcı, insanlar hep kötü şeyleri görmeye çalışıyorlar ama hayatımda hiç kötü olmadım. Ne bir rakibe saygısızlık yaptım ne maç sonrası olaylarda bir haberim oldu ne de bir etkim oldu. Çok üzüldüm Galatasaray maçından sonra yaşananlar için ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama yanlış anlaşıldığını söyledi. Taraftar liderimiz de olaydan haberdar olmadığını dile getirdi. Böyle bir ortamda benim, hele ki Galatasaray'da hayatının büyük bölümünü geçirmiş biri olarak böyle bir şeyi istemem söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR HERKESTEN DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTİYOR"

Tribünde oyuncuların ıslıklanmasına dair açıklamalarda bulunan İnan, "Oyuncuların özgüvenini kaybetmesi benim en son isteyeceğim şey. Futbol en nihayetinde top ayağınızdayken yeteneklerinizi gösterdiğiniz kadardır. O top ayağınıza geldiğinde hayat durur ve bir şeyler yapmak istersiniz. Futbolun en güzel anı da gol atmak. Oyuncular bunu çok istiyor ama bazen düşüşler yaşanabiliyor. Tayfur özelinde konuşacak olursak performans düşebiliyor. Bizim amacımız bu özgüveni tekrar yukarı çekmek. Çok çalışıyoruz, onlar da çok çalışıyor ama bu tür pozisyonları değerlendirmek özgüven ve rahatlık istiyor. Onlar adına üzülüyorum çünkü çok net pozisyonları gole çeviremiyoruz. Oyuncular sizden, bizden, taraftardan daha üzgün. Taraftarların tepkisini anlıyorum çünkü kazanmak istiyorlar ama oyuncular herkesten daha fazla gol atmak istiyor. Biz teknik ekip olarak çalışıyoruz ama taraftarların da özellikle özgüvenin düşük olduğu anlarda oyunculara sahip çıkması gerekiyor" dedi.

"ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ YOK"

Selçuk İnan, takımın kadro yapısına dikkat çekerek, "Alternatifli bir kadro değiliz. Oyuncular kötü performans gösterse bile oynatmak zorundayız. Tepki gösterildiğinde bir sonraki performansı da kaybediyorsunuz. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Aleksandar Jovanovi sezonu kapattı. Botond Balogh belki son 1-2 maça yetişebilir. Haidara bu hafta antrenmanlara başlayacak, fiziksel durumu iyi olursa bizimle olacak. Bruno da takımla çalışmalara başlayacak. Muharrem'in yaklaşık 4 haftalık bir süreci var. Ahmet ve Tayfur'da küçük sıkıntılar var ama Galatasaray maçında bizimle olacaklarını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.