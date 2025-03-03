Selçuk İnan: Her iki takım da elinden geleni yaptı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, galibiyeti değerlendirdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Her iki takımın da mücadeleyi kazanmak için çabaladığını anlatan Selçuk İnan, “Zevkli maç oldu. Her iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Maça hızlı başladık ve önde oynayarak pozisyonlar bulduk. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için oynadık ve bunu izleyenlere hissettirdik. Sonuçta kendi sahamızda galip geldiğimiz için mutluyum, mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

EYÜPSPOR CEPHESİ

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, kötü gidişlerine dur demek için Gaziantep deplasmanına geldiklerini söyledi. Bu düşünceyle maça başladıklarını ve ilk 15 dakikalık sürecin iki ekip açısından hızlı geçtiğini vurgulayan Yavaş, “İki takımda pozisyonlar buldu ama skor üretemedi. İkinci yarıda istemediğimiz duran top pozisyonundan mağlup duruma düştük. Sonraki süreçte risk alarak 3 oyuncu değişikliği yaptık bu bizim hücum kalitemizi yükseltti ama savunmada sıkıntıya neden oldu. Bu riski almak zorundaydık. Değişikliklerden sonraki 15 dakikada bunun pozitif yansımalarını gördük ama diğer tarafta savunmada açıklar vermeye başladık. Rakibimiz kazandığı toplarla etkili oldu ve kontrataklarla sonuca gittiler. Sonuç olarak kaybettik, Gaziantep FK’yı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Kerem Yavaş öte yandan karşılama hakeminin kararlarının her iki takım açısından iyi olmadığını da sözlerine ekledi.