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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Selçuk Şahin'den transfer sözleri! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Selçuk Şahin'den transfer sözleri!

        Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini, takımının güçlü bir ana planla sahaya çıkmasını hedeflediğini söyledi. Ayrıca Selçuk Şahin, transfer çalışmalarına da değindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:36
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        Selçuk Şahin'den transfer sözleri!
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        Eflatun-sarılı kulübün sosyal medyasından açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk Şahin, takımın başına gelmeden önce milli takımdaki görevi sebebiyle oyuncuların birçoğunu tanıdığını belirtti.

        Oyuncu profillerini bildiğini ancak göreve geldikten sonra futbolcuların karakterlerini de tanıdığını vurgulayan Şahin, "Takımda beraber oynadığım, teknik adamlığını yaptığım arkadaşlarım var. Onların da yakınlığı ve desteğiyle çok iyi bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

        Takım içinde beklediğinden daha yüksek bir enerji olduğunun altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

        "İstediğimiz her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onları ilk dönem biraz zorladık. Fiziksel olarak lige hazırlamaya çalışıyoruz. Zorlandıkları dönem oldu ama hiç şikayet etmediler. İyi giden bir süreç var. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Onların da gelmesiyle çok daha hazır ve güçlü bir takım olacağız. Transfer süreci dinamik bir süreç. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Kafamızdaki net isimlerle ilerlemeye çalışıyoruz. Onlar da aramıza katılırsa, hazırlanmak adına önümüzde bir süreç var ve bizim için iyi olacak. Şimdiye kadar geçen süreçten son derece memnunum."

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        "BEN BİRAZ BİLİNMEZLİKTEN YANAYIM"

        Takımın eski teknik direktörü Arda Turan'ın bir sistem oturttuğunu, oyuncuların da bu anlamda alışkanlıkları olduğunu söyleyen Şahin, özellikle baskı kurma ve rakibi karşılama konusunda farklılıklar göstereceklerini kaydetti.

        Yeni sezonda saha içinde farklı planlarla ilerleyeceklerini dile getiren Şahin, "Arda hoca sistemi net oturtmuştu ve o sistem işliyordu. Benim biraz daha farklı planlarım var. Çok güçlü bir ana plan düşünüyorum, bunun yanında da yardımcı planlarımız olacak. Farklı maçlarda farklı şeyler deneyebiliriz. Ben biraz bilinmezlikten yanayım. Bilinmezliği oluşturduğunuz zaman, rakibe ne yapacağınızı düşündürdüğünüz zaman durum farklı oluyor. Rakiplerin bize rahat hazırlanmalarını engelleyecek planlar düşünüyorum. Bu biraz zaman alan bir sistem. Bir oyunu bile bir takıma oturtabilmek zaman alıyor. Farklı planları da oyunculara öğretebilmek, sahada çalışıp gösterebilmek zaman istiyor. Hazırlık maçlarında bunları deneyeceğiz." açıklamasını yaptı.

        Takımının topa sahip olmasını, topun değerini iyi bilmesini istediğini de sözlerine ekleyen Şahin, şöyle konuştu:

        "Baskı ve karşılamaya çok değer veren bir teknik adamım. Bu organizasyonlarımız güçlü ve net olacak. Bunları oyunculara vermeye çalışıyoruz. Umarım bu emeğin karşılığını alırız. Oyunculardan istediğim şey, keyif almaları. Enerjisi yüksek bir takım olursak, bu oyuncu grubu koşmaktan bile keyif alacak. Umarım hayalimdeki takımı oluşturacağız. Burada gelecek oyuncuların da etkisi olacak."

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