Selçuk Şahin'den transfer sözleri!

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medyasından açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk Şahin, takımın başına gelmeden önce milli takımdaki görevi sebebiyle oyuncuların birçoğunu tanıdığını belirtti.

Oyuncu profillerini bildiğini ancak göreve geldikten sonra futbolcuların karakterlerini de tanıdığını vurgulayan Şahin, "Takımda beraber oynadığım, teknik adamlığını yaptığım arkadaşlarım var. Onların da yakınlığı ve desteğiyle çok iyi bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

Takım içinde beklediğinden daha yüksek bir enerji olduğunun altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"İstediğimiz her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onları ilk dönem biraz zorladık. Fiziksel olarak lige hazırlamaya çalışıyoruz. Zorlandıkları dönem oldu ama hiç şikayet etmediler. İyi giden bir süreç var. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Onların da gelmesiyle çok daha hazır ve güçlü bir takım olacağız. Transfer süreci dinamik bir süreç. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Kafamızdaki net isimlerle ilerlemeye çalışıyoruz. Onlar da aramıza katılırsa, hazırlanmak adına önümüzde bir süreç var ve bizim için iyi olacak. Şimdiye kadar geçen süreçten son derece memnunum."

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