Selçuklu saraylarından günümüze uzanan lezzet: Bamya çorbası

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, gastronomi kenti Konya'nın lezzetlerinden bamya çorbasının yapımı anlatıldı.

Çorba, çiçek bamyası, kuzu eti ve limonla dengelenen ekşili aromasıyla kente gelenlerin Konya mutfağını tanımak için tattığı lezzetlerin başında geliyor.

Çorba ayrıca Konya'da düğün ve davet yemeklerinde tatlıdan sonra verilerek ikinci tertip yemeklerin yenebilmesi için 'iştah açıcı' olarak da kullanılıyor.

Bamya çorbasının tarifini anlatan aşçı Nalan Madenci, yemeğin Konya mutfağının en önemli simgelerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Bu çorbanın Konya mutfağında yalnızca bir başlangıç yemeği olarak görülmediğine işaret eden Madenci, "Düğün sofralarında yemeğin temposunu dengeleyen özel bir role sahiptir. Uzun yıllardır aynı usulle pişirilmesi geleneksel mutfak anlayışının bir sonucudur. Bamya çorbası sabırla hazırlandığında gerçek lezzetine ulaşır. Bu nedenle Konya mutfağının simge yemeklerinden biri olarak kabul edilir" dedi.