Aynı zamanda sergide bu eserler bizim için hem sanat eseri olmakla birlikte bir de tarihi belge niteliği taşıdığı için önemli. Biz Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz” ifadelerini kullandı.