Selda Bağcan'dan kaza iddialarına yalanlama

Ünlü şarkıcı Selda Bağcan, son günlerde sosyal medyada yayılan 'kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı' yönündeki iddialara sessiz kalmadı. Yapay zekâ ile oluşturulan görseller üzerinden servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bağcan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bağcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Son günlerde bazı mecralarda paylaşılan görsel ve buna bağlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen içerikler asılsız olup, yapay zekâ kullanılarak üretilmiş ve yalnızca etkileşim/rating amacıyla dolaşıma sokulmuştur.

Şükürler olsun ki hayatımın hiçbir döneminde bu tür bir kazaya maruz kalmadım. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim. Ayrıca arayan, soran ve durumumu merak eden herkese nazik ilgileri ve iyi dilekleri için içtenlikle teşekkür ederim."