Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selda Bağcan'dan kaza iddialarına yalanlama - Magazin haberleri

        Selda Bağcan'dan kaza iddialarına yalanlama

        Yapay zekâ ile oluşturulan görseller üzerinden 'kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı' iddialarıyla gündeme gelen Selda Bağcan; söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza iddialarını yalanladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Selda Bağcan, son günlerde sosyal medyada yayılan 'kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı' yönündeki iddialara sessiz kalmadı. Yapay zekâ ile oluşturulan görseller üzerinden servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bağcan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

        Bağcan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Son günlerde bazı mecralarda paylaşılan görsel ve buna bağlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen içerikler asılsız olup, yapay zekâ kullanılarak üretilmiş ve yalnızca etkileşim/rating amacıyla dolaşıma sokulmuştur.

        Şükürler olsun ki hayatımın hiçbir döneminde bu tür bir kazaya maruz kalmadım. Kamuoyunun yanıltıcı ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar etmemesini önemle rica ederim. Ayrıca arayan, soran ve durumumu merak eden herkese nazik ilgileri ve iyi dilekleri için içtenlikle teşekkür ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, şarkıcılar Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu, serbest bırakıldı

        #selda bağcan
        #Yapay Zeka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Manisa’da şüpheli ölüm: Çiftten biri hayatını kaybetti
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası