        Haberler Dünyadan Selena Gomez arkadaşlarıyla tatilde

        Selena Gomez kız arkadaşlarıyla tatilde

        Eylül ayında Benny Blanco ile evlenen Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Kız kıza tatil

        Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Meksika'nın Los Cabos kentinde, aralarında 'The Vampire Diaries' dizisinin oyuncusu Nina Dobrev'in de bulunduğu kız arkadaş grubuyla güneşli havanın tadını çıkardı.

        33 yaşındaki Selena Gomez, beş yıldızlı lüks tatil köyünde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi.

        Ünlü yıldız, yoğun güneş ışınlarından korunmak için geniş kenarlı hasır şapka ve büyük boy siyah güneş gözlüğü taktı.

        Eğlencenin dozunu artırmak isteyen Selena Gomez ve arkadaşları, bir ara lüks tekneden suya atladı.

        Selena Gomez, nişanlandığını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra, geçen yıl eylül ayında müzik prodüktörü Benny Blanco ile evlendi.

        Simge Ünal'dan yeni açıklama: Peşimi bıraksınlar

        3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa edip, paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Simge Ünal, SHOW Ana Haber'e konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar" 

