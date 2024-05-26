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        Haberler Dünyadan Selena Gomez'e Canne'daki En İyi Kadın Oyuncu ödülü haberini Zoe Saldana verdi: Başardık, başardık!

        Selena Gomez'e Canne'daki En İyi Kadın Oyuncu ödülü haberini Zoe Saldana verdi: Başardık, başardık!

        Bu yıl Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü 'Emilia Pérez'in başrol oyuncuları Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Adriana Paz paylaştı. Gascon, Cannes'da ödül kazanan ilk trans oyuncu olarak tarihe geçti. Selena Gomez haberi rol arkadaşı Zoe Saldana'dan aldığı anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:17
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        Geçen yıl Merve Dizdar'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle kazandığı 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisindeki Altın Palmiye'yi, bu yıl dört oyuncu paylaştı.

        Jacques Audiard'ın polisiye müzikali 'Emilia Pérez'in kadın oyuncuları Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascón ve Adriana Paz, 77. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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        Cannes jüri başkanı ve 'Barbie' filmi yönetmeni Greta Gerwig, ortak ödül hakkında; "Kadınların bir arada olması, bu ödülü verirken onurlandırmak istediğimiz bir şeydi. Her biri dikkat çekici ama bir araya geldiklerinde olağanüstü” ifadesini kullandı.

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        TARİHE GEÇTİ

        Başrol oyuncularının ortak ödülünü kabul ederken ağlamaklı bir konuşma yapan filmin yıldızı Karla Sofia Gascón, Cannes'da kazanan ilk trans oyuncu oldu. Meksikalı bir uyuşturucu baronunun (Gascón) bir kadın olarak gerçek kimliğini benimsemesini konu alan İspanyolca müzikal / suç filmi de bu yılki festivalde aynı zamanda jüri ödülünü de aldı.

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        HABERİ TELEFONDA ALDI

        Filmin en ünlü yıldızı Selena Gomez, hafta başında filmin galası için Cannes'daydı, ancak dün akşam düzenlenen kapanış törenine katılmadı. Filmde Gascón karakterinin eşini canlandıran Gomez, ödül haberini ABD'deyken aldı.

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        Haberi rol arkadaşı Zoe Saldaña'dan gelen bir telefonla alan Gomez, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. "Zoe Saldana bana hepimizin 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandığımızı söylediğinde” notuyla paylaştığı videoda Gomez, heyecanını açıkça ortaya koydu.

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        "BAŞARDIK, BAŞARDIK!"

        Görüntüde Saldana; "Başardık, başardık" diye bağırırken, Selena Gomez'in de "Çok heyecanlıyım!" diye karşılık verdiği görüldü.

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        ALTIN PALMİYE 'ANORA'YA

        Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye Sean Baker'ın 'Anora' filmine verildi. Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın 'The Substance" filmi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un 'The Seed of the Sacred Fig' filmine 'Özel Ödül' verildi. 'Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın 'All We Imagine as Light' isimli filmi layık görülürken, 'En İyi Yönetmen' ödülü 'Grand Tour' filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu. Jesse Plemmons da Yorgos Lanthimos'un 'Kinds of Kindness' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

        #selena gome
        #Zoe Saldana
        #Cannes Film Festivali
        #Karla Sofia Gascón
        #Adriana Paz
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