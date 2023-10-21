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        Haberler Magazin Selena'nın Yüce Honos'uydu! Kayhan Yıldızoğlu'nun son halini görenler inanamadı!

        Selena'nın Yüce Honos'uydu! Kayhan Yıldızoğlu'nun son halini görenler inanamadı!

        Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Yüce Honos karakterini canlandırarak hafızalara kazınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle gündem oldu. Sevilen ismin yıllar içerisindeki değişimini görenler hayrete düştü. İşte usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:57
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        Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Kayhan Yıldızoğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde de boy göstermiş olan Yıldızoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

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        Yeşilçam'da gösterdiği üstün performansla usta oyuncular arasında yerini alan Kayhan Yıldızoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisinde Yüce Honos karakterini canlandırmış ve genç jenerasyonun da sevdiği isimler arasına girmişti.

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        2006 - 2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Sinem Kobal, Zuhal Topal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin yer aldığı Selena dizisinde Yüce Honos karakterini canlandıran Kayhan Yıldızoğlu, şimdiler de 90 yaşında.

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        Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görünen Yıldızoğlu'nun bir bakım evinde olabileceği tahmin edildi. Sevilen ismin daha önce Üsküdar Salacak'ta bir apartman dairesinde kedisiyle birlikte oturduğu biliniyordu.

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        İşte Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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