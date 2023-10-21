Selena'nın Yüce Honos'uydu! Kayhan Yıldızoğlu'nun son halini görenler inanamadı!

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Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan Kayhan Yıldızoğlu, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde de boy göstermiş olan Yıldızoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.