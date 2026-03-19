Oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz yıl Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler'de görüntülenen Selin Yağcıoğlu, gazetecilerin sorularına "Arkadaşlar birden gelince korktum. Şu anda her şey yolunda, ancak bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" yanıtını vermekle yetindi.

Kısa açıklamasının ardından hızla otomobiline yönelen Selin Yağcıoğlu, trafikte gözlerden kayboldu.