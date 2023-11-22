Selma Ergeç: Sıradan bir yemek Eşi Can Öz ve bir arkadaşıyla birlikte Etiler'de objektiflere yansıyan Selma Ergeç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Kanada'dan gelen arkadaşım ve eşimle sıradan bir yemeğe çıktık" ifadelerini kullandı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Selma Ergeç, eşi Can Öz ve bir arkadaşıyla birlikte Etiler'deki bir restorandaydı. Ergeç, dışarıda kendilerini bekleyen muhabirlerin yanına giderek, röportaj verdi.

"SIRADAN BİR YEMEK" Selma Ergeç, hava soğuk olduğu için gazetecilerin dışarıda beklememeleri adına restorandan çıkış yaptığını ifade etti. "Kanada’dan gelen arkadaşım ve eşimle sıradan bir yemeğe çıktık" diyen Ergeç, yeni projeleri hakkında da konuştu.

"DETAY VEREMİYORUM" Bir hâyli keyifli olduğu görülen ünlü oyuncu, "Güzel bir şey olacak ama onunla ilgili detay veremiyorum. Kesinleşmek üzere. Başlamadan bilgi vermem doğru olmaz" açıklamasında bulundu. "Annem Türkçe bilmiyor"